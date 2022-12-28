شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا بالدوري الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي تحدياً جديداً حينما يواجه نظيره سيراميكا مساء الليلة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع سموحة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سيراميكا ، مؤكداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريقنقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.

وقاد كولر الأهلى فى 13 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 13 مباراة متتالية، كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.