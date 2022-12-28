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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى والهدافين قبل مواجهة الأهلى وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة
انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
مواعيد مباريات الجولة العاشرة للدورى المصرى
الأربعاء 28 ديسمبر
طلائع الجيش & حرس الحدود..5 مساء
فاركو & فيوتشر..5 مساء
سيراميكا& الأهلى ..7 مساء
الخميس 29 ديسمبر
المصرى & أسوان..5 مساء
الزمالك & الاسماعيلى..7 مساء
الجمعة 29 ديسمبر
سموحة & غزل المحلة..5 مساء
البنك الاهلى & المقاولون..7 مساء
وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى:
ترتيب الدوري
ترتيب هدافى الدوري المصرى
أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 7 أهداف
رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 4 أهداف
أحمد السيد زيزو ( الزمالك) المركز الثالث 4 أهداف
مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز الرابع 3 أهداف
خالد قمر ( الطلائع) المركز الخامس 3 أهداف
جوزيف أوشايا ( المقاولون العرب) المركز السادس 3 أهدافالقناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.