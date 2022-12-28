شكرا لقرائتكم خبر عن التسديد سلاح سموحة للوصول لشباك غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل.

وخصص طارق العشرى فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى من أكثر من منطقة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى التسديدات على مرمى الغزل من أجل الوصول للشباك، وكسر العقم التهديفى للفريق، حيث لم يسجل أبناء الإسكندرية حتى الآن سوى 3 أهداف فقط فى 9 مباريات.

وشهد التدريب مشاركة أكثر من لاعب من ناشئى سموحة الذى ينوى طارق العشرى منحهم الفرصة على طريقة محمد سعيد مكرونة والاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة، قبل التفكير فى ضم صفقات جديدة فى يناير المقبل.

وطالب العشرى اللاعبين باستثمار المعنويات العالية بتحقيق الفوز وعودة الانتصارات، وحذر من خطورة لاعبى المحلة، مؤكدا أنه فريق يجيد الكرة الجماعية ولديهم جهاز فنى قدير ولابد من عمل حساب لهم واحترامهم لتحقيق الفوز عليه.

ويسعى طارق العشرى إلى ضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له فى مقدمة الجدول.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات طارق العشرى خلال الفترة الماضية، ما يعجل برحيلهم عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أبرزها الهولندى رضا البرجيجى والغيني أليا سيلا.

ويفقد فريق سموحة محمد نادى لاعب وسط الفريق أمام غزل المحلة، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بمزق في السمانة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري، لحاجته لبعض الوقت للتعافي من الإصابة.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.