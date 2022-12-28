شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستهدف تحقيق 3 أمور أمام فاركو فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فيوتشر بقيادة على ماهر، اليوم الأربعاء، لمواجهة فريق فاركو المقرر لها الخامسة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

تعادل فريق فيوتشر مع طلائع الجيش بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويستهدف على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر تحقيق 3 أهداف خلال مباراة فاركو، نستعرضها فى التقرير التالى..





استعادة الانتصاراتيسعى على ماهر لقيادة فيوتشر لتحقيق الفوز السادس فى هذا الموسم، بعدما سقط فى فخ التعادل السلبى فى المباراة السابقة، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح له أمام مرمى فاركو.





الحفاظ على سجله خاليا من الهزائميأمل فريق فيوتشر فى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، حيث لم يتذوق الفريق أى هويمة حتى الآن، بعدما حقق الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 4 لقاءات، كما أنه يمتلك أقوى خط دفاع فى الدورى هذا الموسم حتى الآن، بعدما استقبل هدفين فقط.





العودة للوصافةيستهدف على ماهر تحقيق الفوز والثلاث نقاط لاستعادة وصافة ترتيب الدورى بشكل مؤقتا، والوصول للنقطة 22 خلف الأهلى المتصدر برصيد 23 نقطة.

ويحتل فريق فيوتشر حاليا المركز الرابع برصيد 19 نقطة جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبل هدفين فقط.