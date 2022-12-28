شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد سامى أمام الأهلى قبل مواجهة سيراميكا الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويأمل أحمد سامى المدير الفنى لسيراميكا فى تحقيق الفوز الثانى له على الأهلى خلال مسيرته التدريبية، حيث واجه الأحمر فى 7 مباريات قبل مواجهة اليوم، حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر خمسة مباريات.

وأول هزيمة لأحمد سامى كانت إبان قيادته الفنية للنجوم ضد الأهلى بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى موسم 2018-2019، ثم تعادل مع طلائع الجيش ضد الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى موسم 2017-2018.

وتعرض أحمد سامى لخسارة كبيرة أمام الأهلى مع طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة العاشرة من بطولة الدورى موسم 2016-2017 قبل أن يعود ويحقق أول انتصار له على المارد الاحمر فى الدور الاول لدورى الموسم الماضى بهدفين مقابل هدف فى 21 أبريل 2021.

ثم تلقى أحمد سامى أمام الأهلى خسارة هى الأكبر فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما قاد سموحة للخسارة من الأهلى برباعية دون رد، سجلها محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل منهما هدف بالجولة 28 للمسابقة على ستاد الاسكندرية فى 4 يوليو 2021.

ثم خسر سامى من الأهلى مع سموحة برباعية مقابل هدف فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى ، وفى آخر مباراة لسامى أمام الأهلى خسر مع سيراميكا برباعية دون رد سجلها أحمد سيد غريب ورامى ربيعة ولويس ميكيسونى ورأفت خليل.