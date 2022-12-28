الامارات | السماح للجمهور بحضور مباراة المنتخب الودية أمام لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر حسابه على " تويتر" السماح للجمهور ووسائل الإعلام بحضور مباراة المنتخب الودية أمام لبنان بعد غد الجمعة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن تحضيراته للسفر إلى مدينة البصرة العراقية لخوض مبارياته في كأس الخليج العربي" 25" المقررة هناك خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه البحرين وقطر والكويت. وحدد اتحاد الكرة الساعة السابعة والنصف مساء موعدا للمباراة الودية.

من جانب آخر يواصل المنتخب تحضيراته اليوم للبطولة الخليجية من خلال معسكر داخلي في دبي، ويؤدي تدريبات يومية على استاد آل مكتوم في دبي بمشاركة 23 لاعبا من أصل 25 تم اختيارهم في القائمة النهائية في حين استبعد الجهاز الفني شاهين عبدالرحمن وطحنون الزعابي بسبب الإصابة، فيما يغيب عن المنتخب المهاجم علي مبخوت.