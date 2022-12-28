شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا.. سافيو وكريم فؤاد وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، برونو سافيو، كريم فؤاد. خط الهجوم: محمد شريف.

وتعادل الأهلى مع سموحة سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر سيراميكا من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بالتركيز فى مباراة سيراميكا، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.