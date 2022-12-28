شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعقد اجتماعاً مع طبيب الإسماعيلى للتعرف على موقف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى اجتماعاً مع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى بالفريق للتعرف على حالة المصابين بصفوف الدراويش وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، وذلك فى بداية مهمته فى تدريب الفريق الأصفر.

وتولى ميدو من قبل تدريب كل من الزمالك ووادى دجلة والإسماعيلى ومصر للمقاصة فى الدورى المصرى وأيضا نادى الوحدة فى الدورى السعودى.

وبدأ الإسماعيلى الموسم الجارى من الدورى مع المدرب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، قبل أن يرحل ويتولى أيمن الجمل المهمة الفنية بشكل مؤقت خلفا له ثم يعلن النادى التعاقد مع ميدو.

يُذكر أن ميدو سبقت له قيادة الإسماعيلي خلال موسم 2015-2016، وحقق نتائج جيدة مع الدراويش؛ لكنه قرر الاستقالة عقب مرور 9 جولات من عمر الدوري ليتولّى قيادة الزمالك.

وابتعد مهاجم توتنهام وروما السابق عن التدريب واتجه للإعلام، منذ تجربته الأخيرة مع مصر للمقاصة في موسم 2019-2020.

ولعب ميدو في العديد من الأندية الأوروبية، على رأسها توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي ومارسيليا الفرنسى.

فى سياق متصل يختتم فريق الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.