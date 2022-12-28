شكرا لقرائتكم خبر عن كفة متوازنة بين فاركو وفيوتشر قبل اللقاء الخامس الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو نظيره فيوتشر فى الخامسة مساء اليوم بملعب استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويقود فاركو فنيًا إيهاب جلال، بينما فيوتشر يقوده فنيًا على ماهر.

وتعد هذه هي المواجهة الرسمية الخامسة بين ناديي فاركو وفيوتشر، مباراتين بدوري القسم الثاني بمسمى فيوتشر القديم (كوكاكولا)، ومباراتين بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

وكانت نتائج المواجهات السابقة كالتالي:



موسم 2017/2018

دوري القسم الثاني

الدور الأول (التعادل 0/0) – الدور الثاني (التعادل 0/0)

موسم 2021/2022

الدوري الممتاز

الدور الأول (فوز فيوتشر 1/0) - الدور الثاني (فوز فاركو 1/0)

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بينما فيوتشر الرابع برصيد 19 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا أحمد الغندور ويعاونه كل من أحمد صلاح مساعد أول، أحمد عادل عبدالفتاح مساعد ثاني، صبري إبراهيم حكم رابع، مصطفى عثمان حكم فيديو، أحمد بكر حكم فيديو مساعد.