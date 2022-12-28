موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك بقيادة فيريرا، اليوم الأربعاء، استعداداته لخوض مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام الإسماعيلى بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في اللقاء الذى أقيم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري فى وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.