شكرا لقرائتكم خبر عن بوصلة إنبى تتجه للأجانب فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه بوصلة نادى إنبى إلى التعاقد مع لاعبين أجانب تحت السن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل دعم الفريق وتقوية صفوفه فى ظل المنافسة القوية مع الفرق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الحالى.

وعقد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جلسة مع مسئولى النادى البترولى اتفق فيها على خريطة الصفقات الجدية فى الفترة المقبلة وتحديد احتياجات الفريق والمراكز التى تحتاج إلى دعم فضلاً عن إعادة تقييم اللاعبين.

ومنحت إدارة إنبى وعودا لطلعت يوسف بتنفيذ كل طلباته واحتياجاته مع الفريق البترولى بشكل كامل فى الفترة المقبلة لإيقاف نزيف النقاط والعمل على تحسين النتائج والتقدم إلى منطقة الأمان في جدول الترتيب بعد توليه المسئولية خلفا لأحمد عبد المنعم كشري.

في سياق متصل قال طلعت يوسف إنه قبل التحدي مع الفريق البترولى رغم إيمانه بصعوبة الموقف الحالي والنتائج السلبية التي تعرض لها الفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه يثق في مجموعة اللاعبين الحالية في العبور بسفينة الفريق إلى بر الأمان.

أكد يوسف، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن مسئولي نادى إنبى تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين للاتفاق على تدريب الفريق البترولى مؤكداً أنه جلس معهم ونوه إلى بعض الملاحظات المهمة والعراقيل التي من المتوقع أن تواجهه في قيادة الفريق البترولى موضحاً أن الإدارة تفهمت احتياجاته وستنفذها.

وتمنى المدير الفني الجديد لـ إنبى التوفيق في خطوته الجديدة مع الفريق البترولى مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية مشيراً إلى أن اللاعبين قادرين على تنتفيذ تعليماته لوضع الفريق البترولى في مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ويقع فريق في مركز حرج بترتيب الدورى المصرى الممتاز حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط جمعها من 9 مباريات حقق الفوز في مواجهة وحيدة كانت أمام البنك الأهلى بينما تعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات.