شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وسيراميكا فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي تحدياً جديداً حينما يواجه نظيره سيراميكا مساء الليلة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع سموحة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

يحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه أربعة أهداف، في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

وتعادل الأهلى مع سموحة سلبياً في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سيراميكا من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سيراميكا مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

ويستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الأهلى في مباراة سيراميكا الليلة بسبب الإصابة.



