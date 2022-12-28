شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يجتمع مع حراس عرين الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الجديد، أولى مهامه بعقد جلسة مع حراس المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذى أقيم استعدادًا للزمالك.

وحرص مدرب حراس الدراويش، على منح الحراس عدة تعليمات من شأنها العمل على تطوير قدراتهم بشكل تدريجي فضلا عن إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية.

ويتواجد عبد المنصف ضمن الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي الذى يقوده أحمد حسام ميدو حتي نهاية الموسم قابلة للتمديد.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة الزمالك غداً الخميس فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي فى عاشر جولات الدوري العام.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يضم أربع حراس مرمي وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو بالإضافة إلى الصاعد عبد الله جمال.