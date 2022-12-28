«منحناه الرخصة المالية» .. عامر حسين: الزمالك جدول مستحقاته للضرائب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة احتمالية قيام الاتحاد الإفريقي بالإطاحة بالزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت عدة أنباء قد ترددت في الفترة الماضية عن احتمالية قيام الكاف باستبعاد الزمالك من بطولة دوري الأبطال هذا الموسم، بعد البيان الذي نشره مرتضى منصور، رئيس النادي وأوضح فيه وجود مديونيات على الأبيض لصالح مصلحة الضرائب.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على ضرورة وجود رخصة مالية للأندية المشاركة في المسابقات القارية، لتُلزم كل فريق بإنهاء المستحقات المالية عليه قبل بداية البطولة.

الزمالك جدول مستحقاته للضرائب

وقال عامر حسين في تصريحات عبر برنامج ديربي على إذاعة القاهرة الكبرى: "الزمالك جدول مستحقاته للضرائب".

وأضاف: "بناءً على هذه الجدولة، قدم الزمالك في بداية الموسم مخالصة مالية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد موافقة الضرائب، وبالتالي منحناه الرخصة المالية التي تجعله يشارك في دوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق متصل، أكد عامر حسين عدم وصول أي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم حول قضية سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، حتى الآن.