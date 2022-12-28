شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 33 لاعبا محترفا بالخارج لمنتخبى الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تواصل مع اللاعبين المحترفين فى الخارج لضم من يصلح منهم لتمثيل المنتخبات الوطنية فى مختلف الأعمار السنية، وهو ما أسفر عنه وجود 4 لاعبين محترفين حاليا فى صفوف منتخب الشباب الذى يستعد لخوض بطولة أمم افريقيا تحت 20 عاما فى مصر هم صلاح باشا ومصطفى أشرف وعمر عبد المجيد وأحمد نادر السيد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب الشباب استدعى أكثر من 25 لاعبا محترفا فى الخارج لمشاهدتهم على الطبيعة وتقييمهم، وهم..

أحمد نادر السيد "البرتغال"

صلاح رضا باشا " ايطاليا"

مصطفى أشرف "ألمانيا"

عمر عبد المجيد " ألمانيا"

يوسف المجيد "ألمانيا"

ليوناردو الخلفاوي " ألمانيا"

محمود فارس "الامارات"

سيد الغديري "الإمارات"

كريم أشرف "السعودية"

نور البحار "السعودية"

كريم الأفندي "أمريكا"

جوزيف فاروز "أمريكا"

عبد اللطيف أبو قورة "أمريكا"

اسماعيل خير الله "أمريكا"

أحمد إبراهيم الخزامي "تركيا "

محمود محمد الدفري "تركيا "

محمد علاء الاسواني" تركيا"

عمر عبد الحكيم" سويسرا"

محمد الشيوي" فرنسا"

رامز حفظ الله" انجلترا"

بلال مظهر عبد الرحمن " اليونان"

احمد ماهر "ايطاليا"

محمد عز الدين" اسبانيا "

محمد طلبة" ألمانيا".. (تم ارسال خطاب لناديه ولم يحضر)

عبد الرحمن عاطف " قطر"

أما منتخب الناشئين مواليد 2006 الذى كان يقوده محمد وهبة، فكان قد استدعى 8 محترفين لهذه السن هم:

أمير صالح "هولندا "

بلال موسى " هولندا "

سيف أشرف "ألمانيا "

تيبو غيبريال "ألمانيا "

سليم طلب "ألمانيا"

إنياس عبد الحميد "بلجيكا"

كريم أحمد "إنجلترا"

ابراهيم شريف حجازى "إسبانيا"