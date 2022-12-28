شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: الفوز على القناة سلاح دجلة للعودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق وادى دجلة، أن مواجهة الإنتاج الحربى صعبة ولن تكون سهلة فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها الفريق بقيادة حسام عبد العال، قبل المواجهة التى تجمعهما يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الثانى عشر من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

وقال محمد عبد الواحد فى تصريحات خاصة: "الإنتاج الحربى بدأ الموسم بشكل متواضع لكن تعاقدوا مع حسام عبد العال الذى بدأ الموسم بنتائج رائعة مع دكرنس، أعاد الفريق لمستواه المعهود وحقق نتائج رائعة لكن خسروا أخر مباراة أمام منتخب السويس على ملعبهم لكنهم لديهم عناصر مميزة جدا".

وتابع مدرب دجلة: "مجموعة القاهرة مجموعة صعبة وكل مبارياتها قوية، لأنه تمثل الدورى الممتاز، والفرق المتواجدة بها لعب ممتاز على الأقل 10 أندية لعبت ولديها الخبرات".

وأضاف محمد عبد الواحد: "وادى دجلة مستعد بشكل جيد والفوز على القناة يعطينا دافع قوى على مواصلة النتائج الإيجابية واقتربنا من المركز الأول باقى 6 نقاط فقط، وسنلعب على المكسب فى باقى المباريات فى الدور الأول لتقريب الفارق".

وتابع: المكسب مهم جدا لنا ونعمل على إعادة وادى دجلة للممتاز مرة أخرى، والكل مركز على هذا الهدف وربنا يكرمنا ونحققه".

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الرابع فى ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة جمعها من 11 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.