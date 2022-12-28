شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لحظات خاصة لمشاهير الكرة فى عشق الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أحكم على حضارات الأمم من خلال طريقة تعاملها مع الحيوانات".. مقولة شهيرة للزعيم الهندى غاندى، فالرحمة والرفق بالحيوان من أهم مبادئ الإنسانية، لكن عند بعض مشاهير الكرة قد يتحول الوضع إلى "هوس".

الكثير من مشاهير الكرة المصرية يعشقون تربية الحيوانات ويلتقطون الصور التذكارية برفقتها، فتجدهم يشاركون صورهم مع الأسد والكلب والنسناس والثعبان عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

ويرتبط الكثير من نجوم الكرة بعلاقة غريبة للغاية مع الحيوانات، وتضاعف الأمر عند بعضهم إلى الحد الذى قد يصل معهم إلى الهوس بحب نوع معين من الحيوانات والرعب من نوع أخرفهى بمثابة هواية خاصة بعيداً عن ضغط البطولات والأحداث الكروية.

ولم يكن النجم الكبير محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى بعيداً عن هذه الأجواء فهو يمتلم قططًا من نوع “الهيمالايا”، الذي يتراوح ثمنه بين 10 آلاف و20 ألف جنيه مصري.

وتظهر القطط مع صلاح في صور رومانسية، تعبر عن مدى الحب بينهم، كما يدافع أيضًا النجم العالم عن حقوق الحيوانات بسببهم.

فى هذا الألبوم نعرض صور مشاهير عشقوا الحيوانات..