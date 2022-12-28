شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه الطلائع بأحلام استمرار الصحوة بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 3 تعادلات والهزيمة في 5 مواجهات وفوز وحيد منذ صعوده للممتاز، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 11 نقطة فى المركز التاسع من عمر الدورى، عقب التعادل فى اللقاء الأخير أمام فيوتشر.

وعقد محمد يوسف جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة فيوتشر طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات بداية من مواجهة الحرس ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى، وطالب لاعبيه بالتركيز فى المباريات المقبلة بالدورى من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول الدورى.

بينما أبدى أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، سعادته بفوز فريقه على البنك الأهلى، بهدفين مقابل هدف وحيد فى أخر مواجهات الفريق، قائلا إن الفريق يقدم مستويات جيدة وهناك نقاط افتقدها الفريق بسبب قلة الخبرة وعدم التوفيق.

ويرى اللاعبون استحقوا الفوز الغالي على البنك، وهو فوز عن جدارة واستحقاق وأشكرهم على روحهم القتالية وتنفيذهم لتعليمات الجهاز الفنى، موضحا: "سعيد بالانطباع الجيد للفريق فى الدورى واشكر المحللين علي انصافهم للجهاز الفني واللاعبين على المجهودات السابقة".