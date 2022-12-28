شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكبرة لتأمين مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول الجماهير وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.