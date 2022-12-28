شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام سيراميكا بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

ويحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

وتعادل الاهلى مع سموحة سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سيراميكا من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في نفس الجولة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سيراميكا مؤكداً على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريقنقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.

وقاد كولر الأهلى فى 13 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 13 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.

ويستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة سيراميكا الليلة بسبب الإصابة.

في المقابل ، طالب أحمد سامى المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بالتركيز والأداء الرجولي أمام الأهلي مؤكدًا على أن المباراة صعبه ولكنها ليست بالمستحيلة ، مشدداً على ضرورة إستغلال تعثر المارد الأحمر في مبارياته الأخيرة وظهوره بشكل لايرضى جماهيره للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة.

ويعول سيراميكا على القوة الهجومية الضاربة بقيادة أحمد ريان وجون إيبوكا لمفاجأة الأهلي.