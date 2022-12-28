شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه فاركو بهدف استعادة وصافة الدورى من الزمالك.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال نظيره فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 19 نقطة حيث حقق 5 انتصارات و4 تعادلات ولم يتعرض للخسارة، بينما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعهم من انتصار وحيد وخمس تعادلات وتعرض للخسارة 3 مرات.

ولا زال يتصدر فريق فيوتشر قائمه الأقوى دفاعا في الدوري المصري الممتاز موسم 2022- 2023 بعد نهاية الجولة التاسعة حيث تلقت شباكه هدفان فقط خلال الـ9 مباريات.

وعقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

واختتم فريق فاركو بقيادة تدريباته امس الثلاثاء استعداداً لمواجهة فيوتشر وخاض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه.