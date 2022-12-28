شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدافع فى الشتاء بعد تمسك سموحة بشبانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بضرورة حسم ملف التعاقد مع مدافع سوبر لتعويض غياب محمود حمدى الونش الذى أصيب فى بداية الموسم بالرباط الصليبى وسيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم وهو ما ترك أزمة فى دفاع الفريق .

كان فيريرا قد رحب بعودة محمود شبانه مدافع الفريق الأبيض المعار لسموحه إلا أن اللاعب خرج عقب مباراة فريقه أمام الأهلى مؤكدا أنه لم يتحدث معه أحد من فريقه السابق ، بالإضافة لخروج طارق العشرى المدير الفنى للموج الأزرق ليؤكد عدم وجود نية لديه فى الإستغناء عن اللاعب فى الميركاتو وأنه سيكمل عقده مع الفريق نظرا للإعتماد الكبير عليه خلال مباريات الدورى وهو ما أغلق باب التكهنات نحو عودة شبانه للزمالك فى الميركاتو الشتوى .

ويبحث الجهاز الفنى للزمالك عن بدائل قوية من أجل التعاقد مع أحدها أو عودة أحد الطيور المهاجرة بعد تمسك الإتحاد السكندرى أيضا بإستمرار محمود علاء مدافع الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم .

ويعد محمد عبد السلام مدافع الفريق أحد الحلول المطروحة لحل تلك الأزمة خاصة وأنه صغير السن وشارك مع الإتحاد السكندرى فى الموسم الماضى وظهر بشكل جيد ، ومن المقرر أن يحسم فيريرا أزمة تدعيم الدفاع عقب لقاء الإسماعيلى .