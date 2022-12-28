الامارات | تجهيزات صاعقة.. سانتوس يستعد لجنازة بيليه "الحي" بنعش ذهبي وملعب كالديرا يتشح بالسواد (صور وفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قيام نادي سانتوس البرازيلي بعمل تجهيزات صاعقة لجنازة الأسطورة بيليه رغم أنه على قيد الحياة.



وأعد النادي البرازيلي الذي لعب في صفوفه بيليه، نعشاً ذهبياً منقوشاً عليه صورته وهو يحمل كأس العالم مع "السامبا".



وتم تجهيز ملعب أوربانو كالديرا الخاص بنادي سانتوس بخيمة كبيرة استعداداً لمراسم العزام التي سيتم الإعلان فور وفاة بيليه.blockquote class="twitter-tweet">

Pelé sigue vivo, pero Santos ya se prepara para el funeral.

El brasileño lucha por su vida y se encuentra en estado crítico debido a las complicaciones de un cáncer de colon.

El club montó una enorme carpa en el campo, y también preparó un gran ataúd dorado con imágenes de Pelé pic.twitter.com/jmrROBCLrT— Apolítico ✍️ (@ApoliticoX)

Pelé sigue vivo, pero Santos ya se prepara para el funeral.



El brasileño lucha por su vida y se encuentra en estado crítico debido a las complicaciones de un cáncer de colon.



El club montó una enorme carpa en el campo, y también preparó un gran ataúd dorado con imágenes de Pelé pic.twitter.com/jmrROBCLrT — Apolítico ✍️ (@ApoliticoX) December 25, 2022



وأعلن نادي سانتوس بشكل رسمي تكريم أسطورة البرازيلي بوضع تاج ذهبي على قميص النادي في عام 2023.



وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن حالة اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 3 مرات، حرجة بسبب مضاعفات سرطان القولون.