شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتحدى إنبى فى مباراة مثيرة للهروب من قاع الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الداخلية نظيره إنبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر اقامتها على ارض ملعب إستاد بيتروسبورت.

يقع فريق الداخلية بالمركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط، حصدها من 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز السابع عشر عقب الخسارة مؤخرا من أسوان.

وصرف مجلس إدارة نادي الداخلية مكافأة فوز الفريق الكروي الأول، على نظيرة بيراميدز في المباراة التي اقيمت بين الفريقان يوم الجمعة الماضية في انطلاق مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، كما عقد رضا شحاتة المدير الفني جلسة مطولة مع اللاعبين وحرص على تحفيزهم من أجل استكمال صحوة الفريق وتحقيق نتيجة أمام الفريق البترولي.

في المقابل، استقر إنبى على تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً بعد المنافسة مع أكثر من مدير فنى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدورى المصري، وذلك لما يمتاز به المدرب من شخصية قوية تناسب إدارة نادى إنبى.