شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتحدى إنبى فى مباراة مثيرة للهروب من قاع الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وصرف مجلس إدارة نادي الداخلية مكافأة فوز الفريق الكروي الأول، على نظيرة بيراميدز في المباراة التي اقيمت بين الفريقان يوم الجمعة الماضية في انطلاق مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز، كما عقد رضا شحاتة المدير الفني جلسة مطولة مع اللاعبين وحرص على تحفيزهم من أجل استكمال صحوة الفريق وتحقيق نتيجة أمام الفريق البترولي.
في المقابل، استقر إنبى على تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً بعد المنافسة مع أكثر من مدير فنى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدورى المصري، وذلك لما يمتاز به المدرب من شخصية قوية تناسب إدارة نادى إنبى.
واستقر إنبى على تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً بعد المنافسة مع أكثر من مدير فنى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدورى المصري، وذلك لما يمتاز به المدرب من شخصية قوية تناسب إدارة نادى إنبى.
يذكر أن أحمد عبد المنعم كشرى قاد فريق إنبى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.