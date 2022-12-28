شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب بإعداد قائمة من المحترفين تحت 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول من جهازه المعاون اعداد قائمة مطولة بجميع اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية والأوروبية والذين لم يبلغ عمرهم في يناير المقبل 25 عاما تمهيدا لمتابعتهم وضم المناسب منهم لمعسكرات المنتخب المقبلة.

وتفاجئ فيتوريا بوجود عدد كبير من المحترفين في فئات الشباب والناشئين بالدوريات الأوروبية حسبما ابلغه محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، مطالبا بضرورة فتح نافذة اتصال مع هؤلاء اللاعبين والاهتمام بهم.

وابدى فيتوريا اندهاشه من وجود هذا العدد من اللاعبين المصريين في الخارج دون الاستفادة منهم، خاصة في ظل تركيز الاعلام على عدد معين من المحترفين فقط.