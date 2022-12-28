شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب بإعداد قائمة من المحترفين تحت 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر
وتفاجئ فيتوريا بوجود عدد كبير من المحترفين في فئات الشباب والناشئين بالدوريات الأوروبية حسبما ابلغه محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، مطالبا بضرورة فتح نافذة اتصال مع هؤلاء اللاعبين والاهتمام بهم.
وابدى فيتوريا اندهاشه من وجود هذا العدد من اللاعبين المصريين في الخارج دون الاستفادة منهم، خاصة في ظل تركيز الاعلام على عدد معين من المحترفين فقط.
وأكد المدير الفني لمنتخب مصر، في تصريحات سابقة أن تأهل مصر لكأس العالم في البطولات المقبلة لا بد أن يكون بالدراسة والعمل والتطوير، وليس وليد الصدفة، وهو ما يحتاج خطة وتعديلات مطلوبة.
وقال البرتغالي روي فيتوريا، في حواره لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر، إنه يعمل وفريقه على تطوير كرة القدم مع اللاعبين الموجودين وبناء فريق قوي؛ للتواجد والظهور المميز في كأس العالم 2026، وهو أمر يحتاج العمل الجاد من جميع أفراد المنظومة، وهو ما يسعى جاهدا إليه لتحقيقه مع أفراد طاقمه وتحقيق حلم المصريين.
وأضاف فيتوريا إنه حصل في تاريخه على 10 ألقاب، أهمها كان الحصول على لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا، وأيضا الفوز ببطولة مع جيماريش لأول مرة في تاريخه، والفوز ببطولة الدوري مع النصر السعودي.
وأثنى فيتوريا على مستوى اللاعب المصريين وإمكانياتهم، مؤكدا أنه يعمل على تطوير أدائهم خلال الفترة المقبلة وبناء جيل جديد من صغار السن.