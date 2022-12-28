شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة فى معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة في ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة، حيث يسعي الفريق فى العودة للانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة من فيوتشر والتعادل مع فاركو فى أخر جولتين بالدورى.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباريتان والخسارة فى مثلهم.