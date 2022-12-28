شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق اليوم بالقاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن المدير الفني قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وتلقي الاسماعيلى خسارة من المصرى بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

يستعيد فريق الاسماعيلى جهود نجميه باهر المحمدى ومحمد حسن فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب المحمدى عن مواجهة الاسماعيلى الأخيرة أمام المصرى بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث نال مدافع الدراويش الدولى البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدورى العام.

بينما غاب محمد حسن عن مواجهة المصرى بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.