شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعدادته الليلة لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى للزمالك استعداداته الليلة لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا الخميس باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وقد عقد فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين حذرهم فيها من أهمية اللقاء بعد تعاقد مجلس الإدارة مع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق والذى يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق وهو ما يصعب اللقاء فى ظل الموقف الصعب المتواجد فيه الدراويش حيث لم يحقق سوى فوز وحيد على إنبى ويحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المركز الأخير .

كما اطمأن فيريرا على المصابين وعلى رأسهم محمد عواد الحارس الأساسى للفريق والذى شارك فى التدريبات بشكل طبيعى ، بالإضافة لمصطفى شلبى الذى غاب عن المباراة الماضية أمام المقاولون بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.