شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 20 نقطة، متفوقا على أبوقير صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، بعد مرور 11 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.

ترتيب مجموعة بحرى بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم..

1 دكرنس 20 نقطة

2 كفر الشيخ 20 نقطة

3 أبو قير للأسمدة 19 نقطة

4 بلدية المحلة 18 نقطة

5 المنصورة 18 نقطة

6 طنطا 16 نقاط

7 جمهورية شبين 16 نقاط

8 اتحاد نبروه 16 نقطة

9 بروكسى 15 نقطة

10 سبورتنج 14 نقطة

11 هلال الضبعة 12 نقاط

12 المجد 12 نقطة

13 الأوليمبى 11 نقاط

14 الحمام 10 نقاط

15 بايونيرز 4 نقاط

16 المصرى بالسلوم 4 نقاط

ويستضيف فريق دكرنس متصدر جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 20 نقطة، فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فى مباراة نارية، حيث يأمل فريق دكرنس فى استغلال عاملى الارض والجمهور فى مواصلة الصدارة وخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل أبو قير فى اقتناص الفوز والانقضاض على الصدارة.

ويحل فريق الأوليمبى بقيادة شريف الخشاب ضيفا على فريق كفر الشيخ صاحب الوصافة برصيد 20 نقطة، ويأمل الأوليمبى فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم فى الجدول، حيث يقبع فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، فيما يسعى كفر الشيخ لتحقيق الفوز وانتظار هدية من أبو قير لاعتلاء صدارة بحرى.

ويستقبل اتحاد نبروه صاحب المركز الثامن فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويأمل أحمد عبد الرؤوف فى العودة بالثلاث نقاط وتضييق الفارق مع دكرنس المتصدر بعد الهزيمة المفاجئة من جمهورية شبين فى الجولة الماضية.

ويحل فريق المنصورة صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المجد السكندرى صاحب المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى أحمد سارى مدرب المنصورة فى العودة بالثلاث نقاط لمحاولة العودة للصدارة مرة أخرى، فيما يبحث إبراهيم سعيد عن أول انتصاراته مع الفريق السكندرى.

ويلتقى فى نفس التوقيت بروكسى مع سبورتنج، طنطا مع بايونيرز، الهلال بالضبعة مع الحمام، جمهور شبين مع المصرى بالسلوم.