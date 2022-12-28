شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من الكاف عن تعديل لائحة بطولة أمم إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب اتحاد الكرة فى تعديل اللائحة فيما يخص القائمة، حيث تنص اللائحة على ضم 21 لاعبا فقط في القائمة، بينما يرغب الجهاز الفني في زيادتها لـ24 لاعبا.
ولا يبدو قرار تعديل اللائحة وزيادة عدد القائمة ممكنا، خاصة أن الكاف يتعامل مع البطولات المصغرة التي تضم أقل من 12 منتخبا بنفس اللائحة، ولم يسبق تعديلها.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
من جانبه، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.
وشدد جابر على ثقته الكاملة فى لاعبى منتخب مصر، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.