شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من الكاف عن تعديل لائحة بطولة أمم إفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الاتحاد المصرى لكرة القدم من نظيره الأفريقى عن امكانية تعديل لائحة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى مصر فبراير ومارس المقبلين.

ويرغب اتحاد الكرة فى تعديل اللائحة فيما يخص القائمة، حيث تنص اللائحة على ضم 21 لاعبا فقط في القائمة، بينما يرغب الجهاز الفني في زيادتها لـ24 لاعبا.

ولا يبدو قرار تعديل اللائحة وزيادة عدد القائمة ممكنا، خاصة أن الكاف يتعامل مع البطولات المصغرة التي تضم أقل من 12 منتخبا بنفس اللائحة، ولم يسبق تعديلها.