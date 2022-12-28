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اتحاد الكرة يستفسر من الكاف عن تعديل لائحة بطولة أمم إفريقيا للشباب

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القاهرة - سامية سيد - استفسر الاتحاد المصرى لكرة القدم من نظيره الأفريقى عن امكانية تعديل لائحة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى مصر فبراير ومارس المقبلين.

 

ويرغب اتحاد الكرة فى تعديل اللائحة فيما يخص القائمة، حيث تنص اللائحة على ضم 21 لاعبا فقط في القائمة، بينما يرغب الجهاز الفني في زيادتها لـ24 لاعبا.

 

ولا يبدو قرار تعديل اللائحة وزيادة عدد القائمة ممكنا، خاصة أن الكاف يتعامل مع البطولات المصغرة التي تضم أقل من 12 منتخبا بنفس اللائحة، ولم يسبق تعديلها.

 

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

من جانبه، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين  المجموعات الثلاث.

 

وقال جابر إن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، لافتا إلي أن الفريق الذى يلعب على اللقب يجب أن يفوز فى جميع المباريات.

 

وشدد جابر على ثقته الكاملة فى لاعبى منتخب مصر، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب  وتحقيق اللقب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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