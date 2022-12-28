شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى وسيراميكا اليوم الأربعاء 28 / 12 / 2022 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي تحدياً جديداً حينما يواجه نظيره سيراميكا مساء الليلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع سموحة بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا في الدوري يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى السابعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.