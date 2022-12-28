شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المحلة تشترط عدم اللعب فى أندية أخرى لفسخ التعاقد مع فوافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة نادى غزل المحلة ، للموافقة علي فسخ التعاقد مع المدغشقرى باولن فوافى لاعب الفريق فى شهر يناير، عدم اللعب فى أندية أخرى، حتي يتمكن من السفر إلى فرنسا والتواجد مع نجلته المريضة وزوجته .

ووافق اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، على طلب فوافي بفسخ تعاقده مع الفريق في مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بسبب الظروف الصحية التي تمر بها نجلته المتواجدة حاليا في فرنسا بصحبة زوجته، بعد تأكد إصابتها بأحد أمراض القلب وتواجدها في أحد المستشفيات الفرنسية.

وتعاقد غزل المحلة مع باولن فوافي مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم، قضى منهم اللاعب موسم ونصف مع الفريق.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباريتان والخسارة فى مثلهم.