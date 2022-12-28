شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى وسيراميكا اليوم الأربعاء 28 / 12/ 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.



ارقام الاهلى وسيراميكا فى الدورى ارقام الاهلى وسيراميكا فى الدورى يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف.

نتيجة أخر ظهور للأهلى وسيراميكا فى الدورى

وتعادل الاهلى مع سموحة سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سيراميكا من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

الأهلى يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لسيراميكا 7.90 مليون يورو.

4 مواجهات جمعت الأهلى مع سيراميكا

4 مباريات جمعت الاهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد

انتهت أول مباراة جمعت الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى برباعية دون رد.

أرقام كولر مع الأهلى

قاد كولر الأهلى فى 13 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 13 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلى بالدورى ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف فى الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين فى فاركو.