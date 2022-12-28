شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يشكل لجنة فنية لاختيار الصفقات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادي غزل المحلة ، علي تشكيل لجنة فنية لاختيار الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، حيث جاء تشكيل اللجنة من عمر عبد الله عضو مجلس الإدارة وصابر عيد المدير الرياضي للنادي ووائل شكري مدير شئون اللاعبين .

ومن المنتظر، أن تعقد اللجنة الفنية جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة اليوناني بابا فاسيليو بعد مباراة سموحة المقرر اقامتها بعد غد الجمعة في الجولة العاشرة ببطولة الدورى، لمعرفة المراكز التي يحتاج الفريق دعمها في شهر يناير ، وحسم الراحلين عن الفريق أيضا.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباريتان والخسارة فى مثلهم.