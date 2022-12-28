شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 28-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الاربعاء منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023 وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة، وتقام اليوم 4 مباريات قوية تجمع انبى مع الداخلية وطلائع الجيش مع حرس الحدود وفاركو مع فيوتشر واخيراً سيراميكا مع الاهلى.

في المواجهة الأولى، يواجه فريق الداخلية نظيره إنبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر اقامتها على ارض ملعب إستاد بيتروسبورت.

في اللقاء الثاني، يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في المباراة الثالثة، يلتقي فريق فاركو أمام نظيره فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في اللقاء الرابع، يستضيف سيراميكا، الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

وجاءت مباريات الأربعاء كالتالي: