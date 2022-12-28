شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 28-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر
في المواجهة الأولى، يواجه فريق الداخلية نظيره إنبي في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر اقامتها على ارض ملعب إستاد بيتروسبورت.
في اللقاء الثاني، يستقبل فريق طلائع الجيش نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
في المباراة الثالثة، يلتقي فريق فاركو أمام نظيره فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
في اللقاء الرابع، يستضيف سيراميكا، الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.
وجاءت مباريات الأربعاء كالتالي:
انبى يواجه الداخلية..2.45 ظهراً
طلائع الجيش & حرس الحدود..5 مساءاً
فاركو يواجه فيوتشر..5 مساءاً
سيراميكا يواجه الاهلى ..7 مساءاً