شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: نعرف الزمالك جيدا.. وهذا وعدى لجماهير الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي عن مواجهة الزمالك المقرر لها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك فريق كبير، ونعرفه جيدا، وأعد جمهور الإسماعيلي، في تلك المواجهة سترون لاعبين حافظين أدوارهم بشكل مميز في الملعب وملتزمين بشكل كامل" .

وأضاف: "ما أضمنه لجمهور الإسماعيلي أنهم سيجدون لاعبين ملتزمين في مباراة الزمالك أما النتيجة فهي رزق، يأتي وفقا للإخلاص والعمل والاجتهاد".

وعن الفارق بين الولاية الأولى والثانية قال: "في ولايتي الأولى كان هناك وقت أكبر للتحضير لكننا قبلنا المهمة في الوقت الحالي، ونعلم أن الظروف صعبة وجزء من عملنا التأقلم مع تلك الظروف".

وقدم أحمد حسام ميدو وعدا خاصا لجماهير الدراويش قائلاً: "تدريب الإسماعيلي شرف كبير ولا يُمكن التأخر عنه، وأعد جمهور الإسماعيلي، كلنا هنموت نفسنا عشان خاطر الإسماعيلي وعشان خاطر الجمهور، الإسماعيلي يستحق أكتر من كدة بكتير".

وأضاف: "أكتر حاجة شجعتني لقبول المهمة بعد الجمهور، اللاعيبة عندهم استعدادا لو اتوفر ليهم مناخ صحي جيد، هيقدموا مستوى مميز".

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الإسماعيلي لديهم بالفعل الإمكانيات التي تؤهلهم لإعادة الإسماعيلي إلى مكانته مرة أخرى".