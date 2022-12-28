شكرا لقرائتكم خبر عن سالمبا أول الراحلين عن غزل المحلة فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على رحيل التنزانى آدم سالمبا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بشكل متواضع خلال الفترة الماضية.

وانضم آدم سالمبا إلى غزل المحلة خلال انتقالات الصيف الماضية لدعم الفريق قادماً من فريق سيمبا التنزانى في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ويتم الآن التنسيق بين مسئولى النادى ووكيل اللاعب للرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة سموحة ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية، فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مباريتين والخسارة فى مثلهما.