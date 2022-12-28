شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد 24 ساعة راحة عقب ثلاثية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المدير الفني للاتحاد السكندري الصربي زوران عن حزنه للهزيمة بثلاثية أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الأخطاء الدفاعية القاتلة كانت السبب الرئيسي للهزيمة، إلى جانب سوء التوفيق الذى لازم المهاجمين خلال الشوط الأول.

ومنح زوران اللاعبين راحة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس بعد اللعب أربع مباريات متتالية بدون راحة. ويعود فريق الاتحاد السكندري إلى التدريبات الجماعية الخميس المقبل في الخامسة مساء للاستعداد للجولة الـ11 أمام إنبى على استاد الإسكندرية.

وقال زوران: "تأثرنا بالحالة النفسية السيئة التي يمر بيها النادي عقب تعرضهم لحادث المدرج في مباراة السلة ونتمنى الشفاء للمصابين، ونوعد الجماهير بالعودة للانتصارات من جديد بداية من مباراة إنبى المقبلة، وسنستعد لها بكل قوة، ونتمنى عودة المصابين أوستن أموتو واستكمال شفاء خالد صبحى والعودة لفورمة المباريات".

وحصل الجنوب أفريقى فخرى لاكاى لاعب بيراميدز على رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، وانتهت بفوز الفريق السماوى بـ3 أهداف نظيفة في اللقاء الذى جمعهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقدم لاكاى مستوى جيدا مع بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى وسجل الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 58 ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة بيتما سجل رمضان صبحى الهدف الأول في الدقيقة (45+3) وسجل مدافع سيد البلد محمد صالح هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85.

وفاز فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما فى ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

تقدم رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأحرز فخرى لاكاى الهدف الثانى فى الدقيفة 58، وأحرز محمد صالح لاعب الاتحاد السكندرى هدف عكسى فى فريقه في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 20 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 18 نقط، وسجل بيراميدز 14 هدفًا بينما أحرز الاتحاد السكندرى 10 أهداف خلال 9 مباريات للفريقين حتى الآن فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.