وسائل إعلام تكشف حقيقة توقيع عبدالله السعيد للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة توقيع عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، لنادي الزمالك، وانضمامه للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن السعيد وقّع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة سنتين ونصف تبدأ من شهر يناير المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن عبدالله السعيد سيحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد بالإضافة إلى حصول نادي بيراميدز على 17 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب ليكون إجمالي ما سيتقاضاه بيراميدز واللاعب عن أول موسم 32 مليون جنيه.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر داخل نادي الزمالك تأكيده أن "هناك بالفعل اتصالات بين عبدالله السعيد والنادي، ولكن اللاعب لم يوقع إلى الآن".

وأضاف المصدر أن "هناك جلسة جمعت بالفعل عبد الله السعيد بمسئولي نادي الزمالك، ورحب اللاعب بالانضمام إلى صفوف الزمالك".

ونفى المصدر أن يكون هناك اتفاق نهائي بين اللاعب وإدارة نادي الزمالك.

وأشار إلى أنه سيتم عرض الأمر على جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لحسم الصفقة، خاصة أنه اعترض في وقت سابق بسبب كبر سن اللاعب الذي وصل إلى 37 عامًا، فضلًا عن مشاركته مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يعوق وجوده مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 22 نقطة.