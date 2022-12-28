بداية من 12 يناير المقبل.. محامي دولي: من حق كهربا المشاركة مع الأهلي بعد انتهاء الإيقاف

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد على العباس، خبير اللوائح والمحامي الدولى، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن من حق اللاعب المشاركة في المباريات بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الإيقاف يوم 11 يناير المقبل.

وقال العباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير والمذاع عبر فضائية"اون تايم سبورتس"، إن "عقد كهربا به غرامة ولديه إيقاف لمدة 6 أشهر تنتهى 11 يناير 2023".

وأضاف خبير اللوائح: "فى حالة عدم سداد اللاعب الغرامة لمدة 3 فترات انتقال يحق لنادى الزمالك المطالبة بتوقيع عقوبة أخرى، ولكن هذه الحالة لا جديد فى العقوبة لأن كهربا لم يمر على عقوبة كهربا سوى فترة انتقال واحدة، وبالتالى يوم 12 يناير المقبل يحق لكهربا المشاركة فى المباريات بشكل عادى، وهذا النص الصريح للقرار وجواب الفيفا ولا أخترع تصريحات".

وواصل: "فيفا لا يحق له التدخل فى موضوع تقسيط الغرامة، والتقسيط لا بد أن يكون بين النادى صاحب الغرامة واللاعب الذى تم توقيع عليه العقوبة ولا دخل للفيفا فى هذه الأمور".

وتابع المحامي الدولي: "محمود كهربا لا بد أن يدفع الغرامة بالكاملة حال عدم تواجد النادى البرتغالى، والزمالك سيحصل على الغرامة بشكل كامل، لأن كهربا ملزم بدفعها سواء من جيبه الخاص أو بالتضامن مع النادى".

وأوضح علي العباس: "لم نتوصل لحل مع إدارة نادي الزمالك حول طريقة السداد أو تقسيط الغرامة بسبب رفض الزمالك".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في السابعة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏