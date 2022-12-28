الامارات | الوحدة يستبق انطلاقة «الميركاتو» بتجديد عقد روبين فيلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، ظهر أمس، تجديد عقد المدافع البرتغالي المقيم روبين فيلب، صاحب الـ21 عاماً، حتى عام 2027، ليرتبط خريج أكاديمية نادي بورتو البرتغالي بعقد طويل الأمد مع «العنابي»، الذي كان قد انتقل إلى صفوفه في سبتمبر من عام 2020، ومن وقتها يقدم أداءً متصاعداً مع الفريق، وبات من أعمدة الفريق الأساسية خلال الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان صحافي، أمس، إن قرار التجديد للاعب الشاب يأتي في إطار مساعي إدارة النادي للحفاظ على المواهب الشابة في الفريق، واستقراره الفني، وذكر البيان أن مجلس الإدارة يتمنى التوفيق والنجاح اللاعب الشاب خلال مسيرته الكروية في النادي.

من جانبه، عبّر روبن فيلب في حديثه للموقع الرسمي لنادي الوحدة عن بالغ شكره وامتنانه لثقة قيادة النادي، والرعاية التي يحظى بها منذ انضمامه للفريق، وأكد عزمه على تقديم ما يلبي طموحات النادي وجماهيره.