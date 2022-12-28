الامارات | سالم عبدالرحمن يغادر إلى كازخستان للمشاركة في مونديال الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج متوجهة إلى كازاخستان، للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة ألماتي. ويضم الوفد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، ويرافقه المدرب الدولي الكبير بافل اليانوف.

وتعدّ البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، إذ يشارك فيها ما يقرب من 300 لاعب ولاعبة يشاركون من أكثر من 50 دولة، مقسمين بين البطولة المفتوحة وبطولة السيدات.

من جانبه، قال الشيخ خالد القاسمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في تصريحات صحافية: «إن سالم عبدالرحمن يحتل المركز 28 في التصنيف المبدئي العام لبطولة العالم»، مشيراً إلى أن «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، سخر كل الإمكانات الممكنة لاستعداد سالم عبدالرحمن وتجهيزه على أعلى المستويات، من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية خلال الفترة الماضية»، وأوضح أن «النادي يعمل جاهداً لأجل تحقيق التواجد في منصّات التتويج العالمية، من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي، بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي».