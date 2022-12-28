الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد - مان سيتي 00:00
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - ستراسبورغ 00:00
ستاد بريست - ليون 23:00
إنبي - الداخلية 16:45
فاركو - فيوتشر 19:00
الجيش - الحدود 19:00
سيراميكا - الأهلي 21:00
كأس عُمان
بهلاء - صور 16:50
صحار - السويق 16:50
المصنعة - النهضة 16:50
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