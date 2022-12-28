الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عامر

عبّر رياضيون سابقون عن ثقتهم بأن لاعب اتحاد كلباء، أحمد عامر، يستحق اللعب أساسياً في الفريق، وبشكل منتظم، تزامناً مع تألقه خلال المباريات التي يخوضها في دوري المحترفين، داعين مدرب «النمور» إلى منحه فرصة مواصلة التألق، مؤكدين أنه يستحق الانضمام للمنتخب الوطني كذلك.

دعوة

وجّه اتحاد كرة القدم الدعوة إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لحضور تدريبات منتخب الإمارات الوطني، عند الساعة 6:30 من مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن تحضيراته خلال معسكره الإعدادي الحالي للمشاركة في «خليجي 25» في العراق الشهر المقبل.

شركة

تدرس شركة كرة القدم في أحد أندية دوري المحترفين إجراء تعديلات في بعض المناصب الإدارية، تشمل تعيين متحدث رسمي للشركة وفريق الكرة، في وقت رشح رئيس الشركة بعض الأسماء المهمة، بينهم لاعب دولي سابق بالنادي.