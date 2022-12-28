شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الأخبار الرياضية اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2022، منها الإسماعيلي يعلن تعيين ميدو مديرا فنيا و بيراميدز يفوز على الاتحاد 3 / 0.

بيراميدز يكتسح الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو

فاز فريق بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة علي نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما فى ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

الإسماعيلى يعلن تعيين ميدو مديراً فنياً لنهاية الموسم

أتـم مجلـس إدارة الإسماعيلي برئـاسـة يحيى الكومي بشكل رسمي إجراءات التعاقد مع أحمـد حـسـام ميـدو كمدير فني للفريق الأول لكرة القـدم حتى نهـايـة الموسم قابل التمديد، حيث جـاء التعاقـد مع ميـدو بعد تجربته الناجحة في قيـادة الدراويش منذ عدة مواسم وقدرته على إعادة الانضباط والهـدوء داخـل الفريق واستعادة اللاعبين لمستـواهـم المعهود وعودة الكرة الجميلة المعروفة عن الدراويـش.

استقالة محمد فاروق وتامر درى من لجنة الحكام الرئيسية

أعلن الثنائى محمد فاروق وتامر درى الحكمان السابقان استقالتهما من تشكيل لجنة الحكام الرئيسية، بعد التغييرات الجديدة التي أجرتها اللجنة على هيكلها الإداري وإعادة توزيع المهام.

تدريبات إضافية لسامسون وأوباما وفقرة تسديد للجزيرى.. وراحلة لعمر جابر

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

منتخب مصر للكرة الشاطئية يكرر فوزه على الكويت برباعية وديا

كرر منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي فوزه على نظيره منتخب الكويت بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية الثانية للمنتخبين، التي أقيمت بينهما في الاسكندرية اليوم ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم المقرر إقامته في دبي العام المقبل.

رابطة الأندية تعلن اختيار محمد حمدى زكى لاعب الجولة التاسعة من الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار محمد حمدى زكى، مهاجم فريق أسوان أفضل لاعب في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر الذى جاء التعليق " أنتم الآن في حضرة لاعب الجولة صاحب الأداء الهجومي القوي، لا يكل ولا يمل من المحاولات على مرمى المنافس، أحد الهدافين هذا الموسم محمد حمدي زكي هو لاعب الجولة الـ9 بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ".

محاولات أهلاوية لتجهيز طاهر محمد طاهر لمباراة بيراميدز فى الدورى

يُجرى الجهاز الطبى للأهلى محاولات لتجهيز طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.