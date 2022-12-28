شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 27-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 27-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها كشف مصدر بنادى الزمالك عن موقف عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم من اللحاق بمباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ10، مؤكداً أن اللاعب سيغيب عن اللقاء.

تأكد غياب عمر جابر عن الزمالك أمام الإسماعيلى بسبب الإصابة

كشف مصدر بنادى الزمالك عن موقف عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم من اللحاق بمباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

بات السنغالى إبراهيما نداى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على بعد خطوات قليلة من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد دخوله المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة أيمن طاهر، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي اتحاد الكرة المصري، والنادي الاهلي، بتجديد إيقاف محمود كهربا وعدم مشاركته إلا بعد تسديد غرامة الزمالك 2.5 مليون دولار.

يجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بعض التعديلات التكتيكية فى تشكيلة الفريق أمام الإسماعيلى فى الجولة المقبلة للدورى المقرر لها بعد غدا الخميس.

طلب البرتغالى جيفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك من لاعبيه ضرورة استعادة نغمة الإنتصارات سريعا عندما يلتقى الفريق أمام الإسماعيلى بعد غدا الخميس فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى باستاد القاهرة.

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم رسائل تحفيزية سريعة للتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.