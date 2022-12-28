شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ دولى: من حق كهربا المشاركة فى المباريات من 12 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على العباس، خبير اللوائح والمحامى الدولى، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من حقه المشاركة فى المباريات بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الإيقاف يوم 11 يناير المقبل.

وقال المحامى على العباس فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عقد اللاعب محمود كهربا به غرامة ولديه إيقاف لمدة 6 أشهر تنتهى 11 يناير 2023".

وأضاف خبير اللوائح الدولية: "فى حالة عدم سداد اللاعب الغرامة لمدة 3 فترات انتقال يحق لنادى الزمالك المطالبة بتوقيع عقوبة أخرى، ولكن هذه الحالة لا جديد فى العقوبة لأن كهربا لم يمر على عقوبة كهربا سوى فترة انتقال واحدة، وبالتالى يوم 12 يناير المقبل يحق لكهربا المشاركة فى المباريات بشكل عادى، وهذا النص الصريح للقرار وجواب الفيفا ولا أخترع تصريحات".

وتابع على العباس: "فيفا لا يحق له التدخل فى موضوع تقسيط الغرامة، والتقسيط لا بد أن يكون بين النادى صاحب الغرامة واللاعب الذى تم توقيع عليه العقوبة ولا دخل للفيفا فى هذه الأمور".

وأضاف: "محمود كهربا لا بد أن يدفع الغرامة بالكاملة حال عدم تواجد النادى البرتغالى، والزمالك سيحصل على الغرامة بشكل كامل، لأن كهربا ملزم بدفعها سواء من جيبه الخاص أو بالتضامن مع النادى".

وأوضح على العباس: "لم نتوصل لحل مع إدارة نادى الزمالك حول طريقة السداد أو تقسيط الغرامة بسبب رفض الزمالك".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا، التي تقام ‏في السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏