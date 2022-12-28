شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 27-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 27-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي اتحاد الكرة المصري، والنادي الاهلي، بتجديد إيقاف محمود كهربا وعدم مشاركته إلا بعد تسديد غرامة الزمالك 2.5 مليون دولار.

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع مهاجمي فريقه حثهم خلالها على استعادة تركيزهم وإنهاء حالة العقم التي تطاردهم في المباريات الأخيرة من أجل استعادة الانتصارات في مباراة سيراميكا.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا، التى تقام ‏فى السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة فى بطولة ‏الدورى الممتاز.‏

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتبدو هناك غيابات عديدة في صفوف المارد الأحمر قبل هذه المباراة بسبب الإصابات، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي اتحاد الكرة المصري، والنادي الاهلي، بتجديد إيقاف محمود كهربا وعدم مشاركته إلا بعد تسديد غرامة الزمالك 2.5 مليون دولار.

يُجرى الجهاز الطبى للأهلى محاولات لتجهيز طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صدمة جديدة لكهربا من الفيفا.

أثبتت الفحوصات التى خضع لها البرازيلى برونو سافيو لاعب النادى الأهلى جاهزيته للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا، والمقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، الإعتماد على عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستوى هؤلاء اللاعبين وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، وثانيهم تحديد مصير هؤلاء الوجوه في ظل تلقي بعضهم عروضاً للرحيل من النادي خلال إنتقالات الشتوية في يناير المقبل ولابد من معرفة مستواهم قبل الرحيل ، كما يرغب كولر في إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في حرمان الفريق من الفوز في مبارتي فيوتشر وسموحة بالدوري اللتين إنتهتا بالتعادل.

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة خاصة مع لاعبي الفريق عقب مباراة سموحة التى أقيمت أول أمس الأحد، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري وإنتهت بالتعادل السلبي قال لهم فيها أنهم يُكررون نفس الأخطاء في المباريات الأخيرة وهذا أمر غير مقبول ، وشدد لهم على أن "نزيف النقاط" في بطولة الدوري سيكون له أضرار كثيرة وسيُبعد الفريق عن دائرة المنافسة على لقب الدوري لذا لابد أن يتعاون الجميع بالفريق من أجل منع وتحجيم ظاهرة نزيف النقاط التى عانى منها الفريق مؤخراً.

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.