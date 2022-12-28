شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة سيراميكا والأهلي والغندور لفاركو وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة نادي سيراميكا والأهلي إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في المباراة التي تقام ‏في السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز، يعاونه كل من هاني خيري ومحمد محمود لطفي ومحمود منصور، وخالد الغندور حكم فيديو، ويوسف البساطي.‏

وأسندت لجنة الحكام مباريات الغد فى الدورى المصرى للحكام كالآتى:

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع مهاجمي فريقه حثهم خلالها على استعادة تركيزهم وإنهاء حالة العقم التي تطاردهم في المباريات الأخيرة من أجل استعادة الانتصارات في مباراة سيراميكا.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بخلق الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل بجانب التحرك من غير كرة لإفساح المجال أمام زملائهم للتسجيل في موقعة الغد.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا، التي تقام ‏في السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية ‏والخططية الخاصة بمباراة الغد.‏

وخاض الفريق تدريباته على ملعب التتش، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب ‏الخططي، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون.‏ ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعد 9 مباريات خاضها في ‏المسابقة إلى الآن.