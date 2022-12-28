شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب عمر جابر عن الزمالك أمام الإسماعيلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك عن موقف عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم من اللحاق بمباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن الإصابة أجبرت البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على استبعاد عمر جابر من حساباته الفنية أمام الإسماعيلى، فى اللقاء المقرر له بعد غدٍ الخميس.

وحصل عمر جابر على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وخضع لتدريبات استشفائية خاصة في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة.

في سياق مختلف وجه فيريرا رسائل تحفيزية سريعة للتونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدراته لمواصلة التألق والعودة للمستوى الذي كان عليه في الموسم السابق، وتحدث المدير الفني مع الجزيري على هامش الجلسة الفنية السريعة قبل انطلاق التدريبات لشرح بعض الأمور الفنية.

كما وضع فيريرا برنامجا فنيا خاصا لمصطفى شلبي جناح الأبيض، واجتمع المدير الفني بمصطفى شلبي في حضور معاونيه أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لشرح بعض التعليمات الفنية للاعب.

ويؤدي شلبي تدريبات فنية ليكون لائقا للعودة للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الفنية والبدنية بشكل طبيعي، وكان الجهاز الفني للزمالك وضع برنامجا تدريبيا خلال مران أمس للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المقاولون العرب الأخيرة تضمن خوض تدريبات استشفائية وتأهيلية.